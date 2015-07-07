В мире
Роналду нашел телефон американки и пригласил ее на ужин
Марат Манаспаев
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Лас-Вегасе (штат Невада, США) нашел чужой мобильный телефон, после чего связался с его владелицей и пригласил на ужин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом американка Остин Вулстенхюльм сообщила в своем Instagram.

"Плохие новости: два дня назад я потеряла свой телефон. Хорошие новости: его нашел Криштиану Роналду. Совсем хорошие: прошлой ночью он пригласил меня на ужин", – написала Вулстенхюльм, опубликовав фотографию с игроком.
В начале года Роналду расстался со своей подругой Ириной Шейк. Молодые люди прекратили отношения по инициативе спортсмена. После этого футболиста несколько раз замечали в компании разных девушек.

В прошлом сезоне Роналду провел за "Реал" 51 матч, забив 59 мячей. Футболист является трехкратным обладателем "Золотого мяча" (приз лучшему футболисту мира), лицом нескольких брендов, участвовал во множестве рекламных кампаний. По версии издания Forbes, Роналду занимает третье место в списке самых богатых спортсменов планеты.

Популярное

Все
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Лесоповала не будет
Яркий праздник Сабантуй
Казахстанец выиграл "золото" чемпионата по тяжелой атлетике и установил новый мировой рекорд
Новые знания и инновационные технологии
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Спуститься на землю
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Капля жизни
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Представлена книга «Кенесары-хан»
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Казахстан встал на путь политических реформ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Общество , В мире , COVID
Грузия отменила все ограничения для туристов
Культура , В мире
"Мировой топ моделью – 2022" вновь стала девочка из Атырау
Общество , В мире
100-летняя женщина рассказала о любимой еде и раскрыла секр…
В мире
Глобальное потепление атакует Арктику

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]