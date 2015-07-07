Роналду нашел телефон американки и пригласил ее на ужин
Марат Манаспаев
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Лас-Вегасе (штат Невада, США) нашел чужой мобильный телефон, после чего связался с его владелицей и пригласил на ужин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом американка Остин Вулстенхюльм сообщила в своем Instagram.
"Плохие новости: два дня назад я потеряла свой телефон. Хорошие новости: его нашел Криштиану Роналду. Совсем хорошие: прошлой ночью он пригласил меня на ужин", – написала Вулстенхюльм, опубликовав фотографию с игроком. В начале года Роналду расстался со своей подругой Ириной Шейк. Молодые люди прекратили отношения по инициативе спортсмена. После этого футболиста несколько раз замечали в компании разных девушек.
В прошлом сезоне Роналду провел за "Реал" 51 матч, забив 59 мячей. Футболист является трехкратным обладателем "Золотого мяча" (приз лучшему футболисту мира), лицом нескольких брендов, участвовал во множестве рекламных кампаний. По версии издания Forbes, Роналду занимает третье место в списке самых богатых спортсменов планеты.