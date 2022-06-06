Роналду обновил мировой рекорд

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Швейцарии в рамках второго тура группового этапа Лиги наций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (35-я и 39-я минуты), еще по голу забили Вильям Карвалью (15-я) и Жоау Канселу (68-я).

Таким образом, Роналду обновил собственный рекорд по голам за сборную. Теперь у игрока "Манчестер Юнайтед" 117 забитых мячей, что, как и прежде, является лучшим результатом среди всех игроков своих национальных команд.

Второе место занимает бывший футболист сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 забитых голов.

Напомним, в первом туре сборная Португалии сыграла вничью с Испанией. В следующем матче (9 июня) команда Роналду сыграет с Чехией.