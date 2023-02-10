Роналду впервые оформил дубль за "Аль-Наср" за 19 минут

Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года.

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В рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии прошел матч между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой». Команды играют на стадионе «Аль-Насра». Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды и оформил дубль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Первый раз он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб.

Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи.

Одноклубники Криштиану забросили мяч со своей половины поля, спустя несколько передач он оказался у форварда, который ворвался в штрафную площадь соперника с правой стороны, и буквально вонзил мяч в сетку, послав его в левый нижний угол ворот.

Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Накануне португальский форвард забил первый гол в официальном матче за «Аль-Наср». Это произошло в игре с «Аль-Фатехом» (2:2).

Роналду успешно реализовал 11-метровый удар на 90+3-й минуте и принёс своей команде победу над «Аль-Фатехом» (1:0).