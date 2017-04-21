Ронда Роузи объявила о помолвке

Американский боец ММА Ронда Роузи получила предложение руки и сердца от бойфренда – выступающего в UFC тяжеловеса Трэвиса Брауна, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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"Мы были на водопаде в Новой Зеландии, где я почувствовал, что пора сделать предложение", – рассказал Браун ESPN.
С датой торжества пара пока не определилась.
"Свадьба состоится скоро. Но предстоит еще продумать организационные моменты. Думаю, все будет очень просто, потому что мне не нужны особые декорации и цветы, просто место, чтобы собрать людей и поесть", – отметила спортсменка.
Роузи и Браун познакомились в 2014 году, когда тренировались вместе в Калифорнии.
Ронда Роузи – первая обладательница пояса UFC в легчайшем весе. Спортсменка провела 6 успешных защит своего титула и уступила его в ноябре 2015 года, проиграв американке Холли Холм
на шоу UFC 193. Удары, пропущенные от Холм, оказались тогда настолько тяжелыми, что экс-чемпионку пришлось срочно госпитализировать
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Трэвис Браун провел на профессиональном ринге 25 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел 6 поражений. Еще один поединок завершился вничью.