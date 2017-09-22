Спорт
Ронда Роузи определилась с будущей карьерой
Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи перейдет в рестлинг, сообщает lenta.ru.

Дебютный поединок спортсменка проведет 17 ноября на шоу Федерации рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE) Survivor series. Отмечается, что бой пройдет в формате четыре на четыре. Роузи будет выступать в одной команде с другими действующими и бывшими бойцами смешанного стиля (ММА) Шейной Базлер, Джессамин Дьюк и Мариной Шафир. Их соперницами станут чемпионка Шарлотт Флэр, Саша Бэнкс, Бэйлер и Бекки Линч.

30-летняя Роузи – бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе. На ее счету 14 боев по правилам ММА, в которых она одержала 12 побед и потерпела два поражения. Роузи проиграла два последних поединка в карьере – ее поочередно нокаутировали Холли Холм и Аманда Нуньес.

Помимо побед в UFC в активе Роузи бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине по дзюдо и серебро чемпионата мира по дзюдо. Она также снялась в нескольких голливудских фильмах, в частности "Неудержимые 3" и "Форсаж 7".

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