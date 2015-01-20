роолллд Политика 603 Айнур Курамысова

"Самый важный момент - это создание энергосервисных компаний, которые будут созданы для обслуживания и наведения порядка во всех энергоемких предприятиях. В этом законопроекте есть еще один большой плюс - это учет, стопроцентный учет, который нужен нам сегодня, не только электроэнергии, но и воды, нефтепродуктов и так далее. "



Важно также то, чтобы проводились энергоаудиты и в этом законопроекте сказано, проведение энергоаудитов и давать рекомендации любым предприятиям, в любой отрасли, чтобы выходить на энергоемкость, то есть повышение энергоэффективности, снижение энергопотребления.