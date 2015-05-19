Роскосмос до конца года отправит к МКС еще три "Прогресса"

Роскосмос запланировал до конца 2015 года отправить к Международной космической станции (МКС) три транспортных корабля "Прогресс", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Об этом сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"Решено отправить к МКС до конца года не два грузовых корабля, как планировалось, а три — 3 июля, 21 сентября и 21 ноября", — сообщил собеседник агентства.
Ранее к МКС планировалось отправить "Прогрессы" 6 августа и 22 октября. В рамках последнего пуска на орбиту должны были отправить усовершенствованный грузовик "Прогресс-МС".
Второй пуск корабля "Прогресс" в 2015 году был произведен 28 апреля при помощи ракеты "Союз-2.1а". Грузовик оказался на короткоживущей орбите и начал неуправляемое движение. Грузовик прекратил свое существование 8 мая в 05:04 мск, сгорев над Тихим океаном. Наиболее вероятной причиной неполадок называются сбои в работе ракеты-носителя.
До этого "Прогресс" отправлялся к МКС 17 февраля 2015 года в 14:00 мск при помощи ракеты "Союз-У". Он пристыковался к станции через шесть часов и доставил на станцию около 2,3 тонны груза.