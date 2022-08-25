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Роспись по дому
Дулат Сатыбалдиев

На одном из домов столицы появился новый мурал с портретным изображением известного казахского общественного деятеля
Алихана Бокейханова.

По реакции в соцсетях видно, что горожане позитивно воспринимают масштабные картины под открытым небом. В рамках арт-фестивалей и просто так муралы стали появляться несколько лет назад. Многие из них стали неотъемлемой частью облика столицы. Сначала это была, скорее, спонтанная работа. На сегодня есть мастер-план преображения города, разработанный Центром урбанистики.

Согласно социально-экономической стратегии Нур-Султан должен стать комфортным для его жителей. Урбанистика – это научный подход, в котором сочетаются несколько специализаций: архитектура, социология, экономика и психология. Базовый анализ развития города с точки зрения всех этих дисциплин привел к воплощению новых идей. С 2020 года благоустроено около 700 общественных и дворовых пространств. Отдельным направлением в этой работе стало создание муралов.

Большая часть из них – это образы выдающихся людей Казахстана. Цель размещения таких муралов – патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение и популяризация истории страны.

На стадии подготовки идея мурала тщательно прорабатывается. Художники представляют несколько эскизов, лучший из них утверждается. Важно и место. К примеру, общественный и политический деятель Алихан Бокейханов стремился к независимости Казахстана, поэтому мурал, посвященный ему, появился на проспекте Тәуелсіздік (Независимости).

Кроме того, произведение паб­лик-арта должно быть хорошо видно, а не затеряно где-то во дворах. Не каждый дом подходит для муралов, ведь не везде есть сплошные стены. Учитывается и поток людей, потенциальных зрителей.

Разные образы на стенах домов – это еще и яркие краски. Именно цвет играет большую роль в создании комфортной среды. Особенно в столице, где в силу климатических особенностей большую часть года стоит серая пасмурная погода. А правильно выбранный цвет положительно воздействует на человека зачастую на подсознательном уровне. Поэтому работу с цветовыми акцентами урбанисты считают важной.

В этом году в Нур-Султане запланировали создать около десяти муралов, по большей час­ти – портреты. Кроме Алихана Бокейханова, это изображения Ермека Серкебаева, Алии Молдагуловой, Шамши Калдаякова, Розы Баглановой и Маншук Маметовой. Некоторые из них уже воплощены.

В среднем мурал живет около пяти лет. Затем краски начинают тускнеть, какие-то фрагменты отпадают. Все зависит от свойств грунтовки и краски. Сейчас художники стараются использовать наиболее качественные материалы.

Муралист – штучная профессия, и таких специалистов немного. Николай Селютин, вместе с единомышленниками изобразивший Алихана Бокейханова, начинал как самоучка в школьные годы. Рисовал граффити на заборах с помощью баллончика краски в своем ауле в Карагандинской области. Признается, что нелегальная раскраска дарила ему адреналин. Сейчас Николай занимается монументальным творчеством официально, дает гарантию на свои работы.

В его команде есть и профессиональные художники. Они используют два способа нанесения муралов. Эскиз разбивается на квадраты, хорошим ориентиром может быть плитка или кирпичи. Самый же простой и удобный путь создания масштабных изображений – с помощью проекторов. Картинка проецируется на стену, а худож­ники отмечают контуры.

Создатели муралов по-разному оценивают свои работы, где большая часть затрат приходится на краски и аренду автовышки. Но, к примеру, возведение памятников требует куда больших средств. Поэтому муралы стали одним из изящных решений не только украсить городскую среду, но и почтить память людей, вошедших в историю страны.

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