Россельхознадзор нашел причину массовой гибели сайгаков в Казахстане

Общество
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта: saveplanet.su
Сотрудники референтной лаборатории по особо опасным болезням подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" провели исследования паталогического материала сайгаков из Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство. 

"В результате проведенных исследований специалистами Центра исключены такие особо опасные болезни, как ящур, чума МРС, оспа овец и коз и блютанг. Во всех исследованных пробах обнаружена Pasteurella multocida типа В – возбудитель геморрагической септицемии", – говорится в официальном сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по заключению сотрудников ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявленная болезнь и стала причиной массовой гибели сайгаков в Казахстане.

Геморрагическая септицемия – острая септическая болезнь, характеризующаяся высоким уровнем смертности заболевших животных.

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