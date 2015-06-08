Россельхознадзор нашел причину массовой гибели сайгаков в Казахстане

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Сотрудники референтной лаборатории по особо опасным болезням подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" провели исследования паталогического материала сайгаков из Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ведомство.
"В результате проведенных исследований специалистами Центра исключены такие особо опасные болезни, как ящур, чума МРС, оспа овец и коз и блютанг. Во всех исследованных пробах обнаружена Pasteurella multocida
типа В – возбудитель геморрагической септицемии", – говорится в официальном сообщении.
Как отметили в пресс-службе, по заключению сотрудников ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявленная болезнь и стала причиной массовой гибели сайгаков в Казахстане.
Геморрагическая септицемия – острая септическая болезнь, характеризующаяся высоким уровнем смертности заболевших животных.