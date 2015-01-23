Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Россию из Казахстана мяса неизвестного происхождения

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Сотрудниками управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай на международном автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" приостановлено движение двух автомашин, согласно товаросопроводительным документам перевозивших 40 тонн мяса птицы и прибывших с территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт
российского ведомства.
Продукция сопровождалась ветеринарными сертификатами Таможенного союза. При досмотре установлено, что продукция была упакована в полипропиленовые мешки в нарушение требований Технического регламента Таможенного союза. Также маркировка, несущая информацию о виде продукции, ее производителе и дате выработки, присутствовала только на мешках, которые находились в первом ряду.
В связи с чем груз не был допущен к ввозу на территорию России.