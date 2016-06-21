Россия испытала ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

Сегодня, 21 июня, совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (РВСН), войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) и представителей промышленности в 7.00 (мск) проведен испытательный пуск противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минообороны РФ.

"В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", – отметил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Гумённый, следивший за проведением пуском противоракеты.

В пресс-релизе указывается, что состав и боевые характеристики российской системы ПРО позволяют парировать угрозу возможного применения ракетно-ядерного удара, повысить порог ответного ядерного реагирования, увеличивать время живучести объектов высших звеньев военного и государственного управления, с использованием высокоточных помехозащищенных информационных средств "вскрывать" уровень, замысел и целенаправленность удара.

Система представляет собой совокупность территориально разнесенных сложных технических средств, совместно функционирующих автоматически в реальном масштабе времени и обеспечивающих практически гарантированную оборону от стратегических баллистических ракет нового поколения со ступенями разведения и большим количеством боевых зарядов, новейшими комплексами средств преодоления, включающими кассеты с дипольными отражателями, станции активных помех, тяжелые и легкие ложные цели различных классов.

"При боевой работе в автоматическом режиме решаются задачи управления средствами системы, обеспечивающие поражение боевых блоков баллистических ракет, атакующих Москву, включая обнаружение целей, селекцию боевых блоков, наведение противоракет", – говорится в информации.

С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Единство народа – залог успешных реформ
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
Крупную партию подвоев яблони из Нидерландов завезли в Казахстан
Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
В Иране интернета нет почти два месяца
Показатели фонда «Самрук-Казына» за I квартал рассмотрели в правительстве
Тысячи астанчан приняли участие в благотворительном забеге
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Мощное землетрясение произошло в Японии
К проактивному реагированию на киберугрозы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Девочка упала в 24-метровый колодец в Шымкенте
Двое работников получили ожоги соляной кислотой на МАЭКе в …
Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник
Двух туристов спасли на пике Сатпаева

