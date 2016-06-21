Россия испытала ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

Сегодня, 21 июня, совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (РВСН), войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) и представителей промышленности в 7.00 (мск) проведен испытательный пуск противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минообороны РФ.
"В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", – отметил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Гумённый, следивший за проведением пуском противоракеты.
В пресс-релизе указывается, что состав и боевые характеристики российской системы ПРО позволяют парировать угрозу возможного применения ракетно-ядерного удара, повысить порог ответного ядерного реагирования, увеличивать время живучести объектов высших звеньев военного и государственного управления, с использованием высокоточных помехозащищенных информационных средств "вскрывать" уровень, замысел и целенаправленность удара.
Система представляет собой совокупность территориально разнесенных сложных технических средств, совместно функционирующих автоматически в реальном масштабе времени и обеспечивающих практически гарантированную оборону от стратегических баллистических ракет нового поколения со ступенями разведения и большим количеством боевых зарядов, новейшими комплексами средств преодоления, включающими кассеты с дипольными отражателями, станции активных помех, тяжелые и легкие ложные цели различных классов.
"При боевой работе в автоматическом режиме решаются задачи управления средствами системы, обеспечивающие поражение боевых блоков баллистических ракет, атакующих Москву, включая обнаружение целей, селекцию боевых блоков, наведение противоракет", – говорится в информации.
