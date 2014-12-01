Россия ликвидировала 85% химического оружия

Россия уничтожила 84,5% своих запасов химического оружия и нацелена на полное выполнение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
По сообщению РИА Новости, об этом заявил председатель Госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на конференции ОЗХО в Гааге.
"На сегодняшний день в Российской Федерации в общей сложности уже ликвидировано 33 764 тонны боевых отравляющих веществ, что составляет 84,5% от их изначально объявленных запасов. К настоящему времени полностью ликвидированы запасы химического оружия на двух объектах "Горный" в Саратовской области и "Камбарка" в Удмуртии. В 2015 году планируется завершить уничтожение химического оружия на четырех объектах: "Марадыковский", "Леонидовка", "Почеп" и "Щучье"», – сообщил Бабич.
По его словам, совокупный объем уничтоженного химоружия первой категории к 31 декабря 2015 года составит около 36,5 тыс. тонн ОВ (отравляющих веществ) или 91,2% имевшихся в России запасов химического оружия этой категории (люизит, сернистый и азотистый иприт, а также все ОВ нервно-паралитического действия).
На объекте "Кизнер" в Удмуртии уничтожение химоружия планируется завершить не позднее 31 декабря 2020 года. Бабич подчеркнул, что Россия нацелена на последовательное и полное выполнение обязательств по Конвенции.
ОЗХО – международная организация, созданная при поддержке ООН после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Участниками конвенции являются 190 государств.