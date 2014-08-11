Россия может импортировать картофель из Казахстана

Россия может импортировать казахстанский картофель вместо польского. Таким мнением поделился председатель ОЮЛ "Мясо-молочный союз Казахстана" Иван Сауэр.

"По картофелю – мы сейчас себя обеспечиваем и будем продавать на экспорт. Буквально через месяц-полтора начнется уборка картофеля, и по причине того, что у нас нет достаточного количества складских помещений, мест для хранения этого картофеля, осенью может возникнуть большая проблема с его реализацией и сбытом. И поэтому, я думаю, наши российские коллеги сюда приедут и будут загружать в большом количестве картофель, в особенности который ранее шел к ним из Польши, а сегодня пойдет из Казахстана. Я думаю, будет все в пределах разумного и ждать серьезных изменений на рынке Казахстана не следует", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также сообщил о существовании проблемы реализации бахчевых культур. "Нам недостаточно внутреннего рынка. Хотя однозначно можно сказать, что наш арбуз намного лучше и по цене, и по качеству, и по параметрам, чем тот, который привозят из иностранных государств. Поэтому да, это (санкции, введенные Россией. – Прим. автора) будет способствовать (развитию экспорта отечественной продукции. – Прим. автора)", – отметил Иван Сауэр.

По его словам, сегодня сельхозпроизводителям Казахстана не нужно обладать особым талантом для понимания, что при таких открывающихся рынках нужно только расширяться и развиваться.