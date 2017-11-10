Россия, Нигер и другие. Более 250 казахстанцев имеют имена – названия стран

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Почти 170 Иранов, более 20-ти Нигеров, 17 Израилей живут в Казахстане. Такие данные предоставил в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazpravda.kz
начальник отдела делопроизводства РГП "Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике МНЭ РК" Раушан Какенова.
"В Казахстане проживают 7 человек с именем Россия, 15 человек названы в честь далекой страны Аргентины, имя Иран носят 169 граждан, а Нигер – 24 человека, пятерым при рождении даны имена Куба, а 17-ти – Израиль. И только один казахстанец носит имя Мадагаскар", – сообщила Раушан Какенова.
Она также добавила, что особенно патриотичные граждане дали своим детям имена в честь родины, назвав их Казахстан – 27 человек.
Кроме того, Раушан напомнила, что в 2020 году будет проведена Национальная перепись населения.
"В связи с этим в рамках развития ИИС "е-Статистика" планируется создать новый компонент – "Национальная перепись". Данный компонент будет тесно интегрирован с уже действующими информационными системами статистики. Это сократит время на ввод и обработку данных и обеспечит полный охват населения и жилого фонда", – отметила руководитель отдела.