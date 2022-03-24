Россия переводит расчеты за поставки газа в Европу и США в рубли

Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого, с нашего природного газа, – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", – отметил он.

Владимир Путин подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами.

Соответствующую директиву направят "Газпрому".

На этом фоне российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки 100 рублей.

Решение РФ продавать газ за рубли эквивалентно 100-процентной продаже выручки от экспорта газа, что окажет поддержку курсу рубля, прокомментировал инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.

"Такое решение означает фактически 100-процентную продажу валютной выручки от продажи газа в Европу, поскольку европейцы будут вынуждены приходить на валютный рынок и продавать там инвалюту за рубли для оплаты газовых контрактов", - считает Суверов.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев