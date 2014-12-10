Россия планирует отправлять туристов в космос

В мире
Айнур Курамысова
Фото с сайта nasa.gov
Российская частная компания разрабатывает многоразовый комплекс для полетов туристов в космос, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информагентство ТАСС.

"Первые полеты мы планируем начать в 2020 году, в 2018 состоятся первые испытания космической системы. Стоимость одного билета в космос составит около 200–250 тысяч долларов, – уточнил Павел Пушкин, генеральный директор компании "КосмоКурс", которая занимается проектом.

По его словам, рынок космического туризма оценивается в 14 тыс. человек в первые 10 лет реализации проекта. В настоящий момент у американских операторов, реализующих аналогичные проекты, забронировано уже более 700 билетов", – сказал Пушкин.

Российский проект поддержал отечественный инвестор, имя которого не разглашается, однако отмечается, что "это – очень известный российский промышленник".

В производстве авиационно-космической системы (единая транспортная система, сочетающая авиационные и ракетные носители. Предназначена для выведения космических аппаратов на околоземные орбиты) планируется использовать существующие мощности российской ракетно-космической промышленности. "Мы будем разговаривать с Объединенной ракетно-космической корпорацией. Если найдем общий язык, то будем производить продукцию вместе с ними", – сообщил глава "КосмоКурса".

В компании рассчитывают и на поддержку Роскосмоса, а также его научных институтов. Благодаря их помощи, в частности, планируется повысить безопасность всей системы в целом. "В перспективе мы должны сделать полеты в космос такими же безопасными, как полеты на самолете", – сказал Пушкин.

Компанией уже определены возможные места старта. Сам полет будет длиться 20 мин. Посадка планируется в 20 км от места старта. 

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Победа и бонус в придачу
Праздник пришел на землю Улытау
По следам сказки «Алтын сақа»
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Провал Германии и Нидерландов
Безопасное лето
Гости здесь круглый год
Россыпь наград от кадетов
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Искусство без границ
Прицел на Азиаду
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Конституция закладывает образ будущей нации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Еврокомиссия занимает нейтралитет в споре о кондиционерах
Сенат Франции одобрил закон о борьбе со «сверхбыстрой модой»
В Венесуэле спустя пять дней спасли младенца с матерью из-п…
Во Франции на фоне жары подскочили показатели смертности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]