Россия планирует отправлять туристов в космос

Фото с сайта nasa.gov
Российская частная компания разрабатывает многоразовый комплекс для полетов туристов в космос, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на информагентство ТАСС.
"Первые полеты мы планируем начать в 2020 году, в 2018 состоятся первые испытания космической системы. Стоимость одного билета в космос составит около 200–250 тысяч долларов, – уточнил Павел Пушкин, генеральный директор компании "КосмоКурс", которая занимается проектом.
По его словам, рынок космического туризма оценивается в 14 тыс. человек в первые 10 лет реализации проекта. В настоящий момент у американских операторов, реализующих аналогичные проекты, забронировано уже более 700 билетов", – сказал Пушкин.
Российский проект поддержал отечественный инвестор, имя которого не разглашается, однако отмечается, что "это – очень известный российский промышленник".
В производстве авиационно-космической системы (единая транспортная система, сочетающая авиационные и ракетные носители. Предназначена для выведения космических аппаратов на околоземные орбиты) планируется использовать существующие мощности российской ракетно-космической промышленности. "Мы будем разговаривать с Объединенной ракетно-космической корпорацией. Если найдем общий язык, то будем производить продукцию вместе с ними", – сообщил глава "КосмоКурса".
В компании рассчитывают и на поддержку Роскосмоса, а также его научных институтов. Благодаря их помощи, в частности, планируется повысить безопасность всей системы в целом. "В перспективе мы должны сделать полеты в космос такими же безопасными, как полеты на самолете", – сказал Пушкин.
Компанией уже определены возможные места старта. Сам полет будет длиться 20 мин. Посадка планируется в 20 км от места старта.