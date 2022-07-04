Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями Правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р", – говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.