Россия заинтересована сотрудничать с Казахстаном в энергетической сфере Экономика 695 Асхат Ниязов

Казахстан обладает большим потенциалом в разработке месторождений нефти и газа, многие из которых еще требуют освоения. Об этом на XI Форуме межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Kazpravda.kz.



"Объемы добычи и реализация казахстанских энергоресурсов постоянно растут, в связи с чем увеличиваются потребности в транспортной инфраструктуре для экспорта сырья и в производственной инфраструктуре для его переработки. Уверен, что представленные здесь в рамках межрегиональной выставки достижений компании Казахстана и России, российские инновационные технологии и разработки для отраслей топливно–энергетического комплекса будут востребованы", – рассказал Александр Новак.



Новак отметил, что Россия, так же, как и Казахстан, стремится снизить зависимость своей экономики от экспорта сырьевых ресурсов и развить собственное товарное производство. Поэтому Россия заинтересована в сотрудничестве на этом направлении.



Глава Минэнерго РФ отметил, что форум в Атырау вызвал большой интерес со стороны представителей ведущих российских научных и производственных организаций, вузов, профильных нефтегазовых и технологических платформ. "Профессионалы из России и Казахстана обсуждают с молодыми специалистами актуальные вопросы развития топливно–энергетического потенциала в границах единого экономического пространства. Особое внимание участники форума уделяют сотрудничеству в сфере разработки и внедрения инноваций в топливно–энергетическом комплексе, что является критически важным для реализации программ импортозамещения и снижения зависимости от зарубежных технологий", – пояснил он.



На проводимой в рамках форума выставке участники могли ознакомиться с инновационными разработками российских и казахстанских научных и производственных организаций. "Для участия в сегодняшней выставке министерством энергетики РФ были отобраны 30 наиболее перспективных инновационных проектов компаний нефтегазового сектора, отраслевых научных центров, технологических платформ. На выставочных стендах представлены инновационные технологии эксплуатации многопластовых залежей, технологии разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, разработки в сфере мониторинга и анализа месторождений энергоресурсов, технологии повышения нефтеотдачи пластов. Представленные разработки обладают высоким потенциалом для промышленного внедрения и являются актуальными в контексте сотрудничества России и Казахстана. Форум, таким образом, станет важным шагом в развитии нашего сотрудничества во всех направлениях, как в области инноваций, так и в традиционных сферах добычи и транспортировки и переработки углеводородов. Каждое из этих направлений сотрудничества является для наших стран важным и перспективным", – заключил глава энергетического ведомства России.

