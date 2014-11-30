Россиян призывают учиться потреблять отечественные товары

Необходимо научиться производить и потреблять отечественную продукцию. Об этом заявил первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов одному из телеканалов России, сообщает ТАСС.
По словам Шувалова, рост производства и потребления отечественной продукции поможет России преодолеть проблемы, связанные с падением курса рубля и цен на нефть. Эти факторы привели к росту цен на импортные товары, в том числе и продовольственные. В том числе поэтому российское правительство выбрало курс на замещение импортных товаров на внутреннем рынке.
Шувалов подчеркнул, что замещение импортных товаров позволит уменьшить зависимость России от внешней конъюнктуры.
"И тогда нам никакие проблемы, связанные с изменением курса, не будут
страшны. Или с падающей ценой на нефть, потому что произведенное в
России не так будет зависеть от внешней конъюнктуры, нужно научиться как
можно больше потреблять и производить, и потреблять отечественное", –
сказал Шувалов, который возглавляет правительственную комиссию по оптимизации бюджетных расходов.
Эта комиссия в том числе занимается перераспределением средств в пользу программ, связанных с импортозамещением.
"Если будем работать слаженно, и будут помогать регионы – очень многое будет зависеть от лидеров регионов – мы сможем проблему импортозамещения быстро решить", – заявил Шувалов.