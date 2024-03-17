Россияне голосуют в Казахстане на выборах президента РФ

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Казахстанские власти оказывают необходимое содействие для организации процесса голосования на выборах президента России в Астане. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель участковой избирательной комиссии 8126 в Астане Юрий Мельник.

- Наши казахстанские коллеги оказывают все необходимое содействие, которое нам требуется от принимающей стороны. В том числе в обеспечении безопасности мест для голосования, - отметил он.

Избирательные участки 8125 и 8126 для голосования в Астане расположены в здании представительства Россотрудничества - Русском доме в Астане. Здесь могут проголосовать те, кто относится к консульскому округу посольства России в Казахстане. Этот округ включает в себя Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую области и область Улытау, а также Астану.

- Первые минуты показывают, что интерес к выборам высокий, избиратели идут, все проходит в спокойной обстановке. У людей, которые к нам приходят, настроение приподнятое. По нашим меркам, явка будет неплохой, но цифры мы оставим до подведения итого, - пояснил Мельник.

Избирательные участки для голосования российских граждан на территории Казахстана 17 марта открылись в четырех городах республики: в Астане и генеральных консульствах в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске.