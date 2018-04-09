Россияне настроились на обвал рубля

Общество
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Фото: Андрей Бородулин / «Коммерсантъ»
Большинство россиян считают, что курс доллара вырастет в среднесрочной и долгосрочной перспективах, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает Lenta.ru.

Так, 52 процента респондентов прогнозируют рост до 61 рубля за доллар в течение трех месяцев. В то же время 38 процентов участников опроса полагают, что через год курс американской валюты достигнет 64 рубля.
68 процентов признались, что продолжают хранить сбережения преимущественно в рублях, накопления в долларах и евро есть у 5 и 3 процентов респондентов соответственно. В целом за ситуацией на валютном рынке следят больше половины населения – 54 процента.

Напомним, что 9 апреля курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы 2017 и 2018 годов. По состоянию на 15:15 по московскому времени курс доллара на Московской бирже пробил отметку в 60 рублей, курс европейской валюты впервые с августа 2016 года превысил 74 рубля.

Резкое ослабление национальной валюты происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций и сопровождается падением российских биржевых индексов, а также котировок ценных бумаг ряда российских компаний.

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