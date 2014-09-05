Происшествия
Россияне пострадали в ДТП в Уральске
Граждане России пострадали во время ДТП, произошедшего в Уральске, сообщает информационный портал "Мой ГОРОД".

Столкнулись 2 автомобиля марок "Лада Ларгус" и "ВАЗ-2109". 
Со слов водителя "Лады Ларгус", он ехал по мосту в сторону центра города, когда на встречу на большой скорости выехал белый "Ниссан Мурано".
"Уходя от лобового столкновения, я ударился с другой машиной (такси "ВАЗ-2109"). Как мог, я хотел предотвратить эту аварию", – рассказывает водитель "Лада Ларгус" Илья. По его словам, виновником ДТП является белый "Ниссан Мурано", водителя которого теперь нужно найти.
В результате столкновения "Лада" перелетела через бордюр и практически повисла на заграждении моста. Сам водитель "Лады Ларгус" получил небольшие ушибы и от госпитализации отказался. По словам одного из сотрудников УАП ДВД ЗКО, в такси помимо водителя находились 2 пассажирки, которые являются гражданками России. Всех троих с места ДТП забрала скорая помощь. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии.
На место ДТП была вызвана пожарная машина, так как при столкновении у "Лады Ларгус" был пробит бензобак и была угроза возгорания. Бензин буквально стекал по мосту. Движение на мосту было перекрыто. На место ЧП прибыл начальник УВД Уральска Манарбек Габдулин. После составления схемы ДТП пострадавшие машины увезли на эвакуаторах, и движение было восстановлено. 

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