Россияне стали экономить на взятках врачам – исследование

Доля россиян, дающих взятки врачам, резко сократилась за последние три года – к таким выводам пришли авторы исследования "Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада" из Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает Lenta.ru.
По данным Института социальной политики ВШЭ, "распространенность неформальных платежей" в неблагоприятный период значительно снизилась. Если в 2013 году взятки в стационарах давали 71,5% россиян, то в 2016 году их число сократилось до 48,5%.
"В ситуациях, когда обязанность заплатить не закреплена законодательно, пациенты, ощутившие снижение доходов, с меньшей готовностью "благодарили" врачей за проведенное лечение", – отмечается в исследовании.
Указывается, что в период экономического спада 2014–2016 годов, который сопровождался падением реальных доходов населения на 13%, семьи в России стали существенно экономить не только на взятках, но и на медицинских услугах в целом. В частности, за этот период от лечения в платных клиниках отказались 17,3% россиян, а еще 42,8% снизили свои расходы. Наименее "просевшей" отраслью медицины стала стоматология.
Экономия на лекарствах, как товарах первой необходимости, не так масштабна, пишут исследователи, но тем не менее 2,5% россиян полностью прекратили покупать их во время кризиса, а 35,2 процента граждан стали тратить гораздо меньше.
Отмечается, что в основу исследования легли данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ за 2007–2016 годы.
По данным Института социальной политики ВШЭ, "распространенность неформальных платежей" в неблагоприятный период значительно снизилась. Если в 2013 году взятки в стационарах давали 71,5% россиян, то в 2016 году их число сократилось до 48,5%.
"В ситуациях, когда обязанность заплатить не закреплена законодательно, пациенты, ощутившие снижение доходов, с меньшей готовностью "благодарили" врачей за проведенное лечение", – отмечается в исследовании.
Указывается, что в период экономического спада 2014–2016 годов, который сопровождался падением реальных доходов населения на 13%, семьи в России стали существенно экономить не только на взятках, но и на медицинских услугах в целом. В частности, за этот период от лечения в платных клиниках отказались 17,3% россиян, а еще 42,8% снизили свои расходы. Наименее "просевшей" отраслью медицины стала стоматология.
Экономия на лекарствах, как товарах первой необходимости, не так масштабна, пишут исследователи, но тем не менее 2,5% россиян полностью прекратили покупать их во время кризиса, а 35,2 процента граждан стали тратить гораздо меньше.
Отмечается, что в основу исследования легли данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ за 2007–2016 годы.