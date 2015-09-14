Россияне заинтересовались казахстанской военной техникой
Талгат Исенов
Предприятие оборонно-промышленного комплекса РК приняло участие в Х Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RussiaArmsExpo 2015 в Нижнем Тагиле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
Сообщается, что специалисты из "Казахстан Aselsan инжиниринг" представили на выставке стабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (СДУБМ). Оборудование вызвало интерес у посетителей, в частности, у российской стороны.
"Данный боевой модуль предназначен для удаленного ведения огня и наблюдения в любых погодных условиях, а также в ночное и дневное время суток. Наблюдение осуществляется благодаря встроенной электронно-оптической системе, которая сочетает в себе тепловизионную камеру, камеру дневного видения, лазерный дальномер и метеодатчик", – уточнили в оборонном ведомстве.
В планах Минобороны – начало серийного производства стабилизированных дистанционно управляемых боевых модулей в рамках межзаводской кооперации между ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" и АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания".