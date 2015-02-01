Россияне заняли весь пьедестал на ЧЕ по парному фигурному катанию
Марат Манаспаев
Россияне выиграли все медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы-2015 по фигурному катанию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Золотые награды завоевал дуэт Юко Кавагути/Александр Смирнов, серебряные – Ксения Столбова/Федор Климов, бронзовые – Евгения Тарасова/Владимир Морозов, сообщает агентство "Р-Спорт".
Кавагути и Смирнов в итоге набрали 207,67 балла и опередили лидировавших после короткой программы Столбову и Климова. Олимпийские чемпионы показали результат 201,11 балла. Занявшие третье место Тарасова и Морозов получили 183,02 балла. Прокат спортивных пар – последний этап чемпионата Европы по фигурному катанию в Стокгольме. Позже в воскресенье, 1 февраля, состоятся показательные выступления, которые не относятся к медальным соревнованиям.С учетом парного катания на континентальном первенстве россияне выиграли девять медалей в четырех дисциплинах. В женском одиночном катании весь пьедестал заняли Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Анна Погорилая, в мужском серебро и бронзу выиграли Максим Ковтун и Сергей Воронов соответственно, а в танцах на льду бронзовые награды достались дуэту Александра Степанова/Иван Букин.