Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана

13 лет умалчивал о двойном гражданстве мужчина в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

7 июля сотрудники миграционной службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области выявили очередной факт двойного гражданства. В Бородулихинском районе полицейские установили, что 55-летний мужчина в 2009 году приобрел гражданство Российской Федерации, о чем по сей день умалчивал. Являясь уже 13 лет гражданином соседней страны, при въезде на территорию Казахстана мужчина продолжал использовать документы гражданина РК.

«Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 496 КоАП РК в виде штрафа размером 100 МРП. У иностранца были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана, зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан», – отметил первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

С начала года в Восточном Казахстане за нарушение законодательства о гражданстве привлекли к административной ответственности 40 человек.