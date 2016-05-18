Россиянин 8 лет незаконно находился на территории РК

Транспортные полицейские установили личность мужчины, незаконно находившегося на территории РК 8 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2016" сотрудники линейного отдела полиции на станции Кандыагаш установили личность содержащегося в приемнике-распределителе ЛОП. Им оказался 44-летний уроженец города Уссурийск Российской Федерации.
В ходе проверки установлено, что данный правонарушитель в 2008 году через контрольно-пропускной пункт "Бейнеу" пересек государственную границу Республики Казахстан и с того времени находился на территории страны без регистрации.
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 392 части 1 УК РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК).
Проводится расследование.
