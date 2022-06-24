Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте

В Шымкенте на территории Дендропарка повесился гражданин Российской Федерации Александр Кирьянов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Он приехал в Шымкент в апреле. У него проблемы со здоровьем были. Ему сказали, что здесь тепло, климат хороший. Он поэтому приехал. Сначала в гостинице жил, потом снял квартиру и заплатил за 3 месяца вперед. Но в Шымкенте начались дожди, ему стало хуже, и он решил уехать домой. Должен был вылететь в Москву, но вдруг пропал. Вышел из дома и не вернулся, сотовый телефон, вещи, документы — все оставил в квартире", - рассказал родственник погибшего Владислав Андреев.

По факту смерти гражданина России Александра Кирьянова в департаменте полиции Шымкента прокомментировали следующим образом.

"В полицию по каналу 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на территории Дендропарка. Факт смерти неустановленного лица полицейские зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского РУП. В ходе расследования личность умершего установили. Им оказался гражданин России. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стало удушье", — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Досудебное расследование по данному факту продолжается, добавили в ведомстве.