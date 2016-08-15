Россиянин пытался провезти контрабандой 25 тонн дизтоплива

Наряд пункта пропуска "Шаган авто" Уральского пограничного отряда задержал 35-летнего гражданина Российской Федерации за провоз дизельного топлива, 25 тонн, без разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Задержанный следовал из Казахстана в Россию на автомобиле "ДАФ". При досмотре транспорта были обнаружены пластмассовые емкости объемом 1 000 литров.
По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих и правоохранительных органов Западно-Казахстанской области.
Задержанный следовал из Казахстана в Россию на автомобиле "ДАФ". При досмотре транспорта были обнаружены пластмассовые емкости объемом 1 000 литров.
По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих и правоохранительных органов Западно-Казахстанской области.