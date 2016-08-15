Россиянин пытался провезти контрабандой 25 тонн дизтоплива

Закон и Порядок
Наряд пункта пропуска "Шаган авто" Уральского пограничного отряда задержал 35-летнего гражданина Российской Федерации за провоз дизельного топлива, 25 тонн, без разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Задержанный следовал из Казахстана в Россию на автомобиле "ДАФ". При досмотре транспорта были обнаружены пластмассовые емкости объемом 1 000 литров.

По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих и правоохранительных органов Западно-Казахстанской области.

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