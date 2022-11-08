Россиянин угнал из гаража кроссовер жителя Уральска

Иностранец угнал автомашину из гаража частного дома в городе Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Инцидент произошел 31 октября в 03:10 часов в Уральске.

20-летний россиянин свободно проник в гараж во дворе дома по улице Хусаинова и угнал у «Н» автомашину Mazda СХ-9.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали гражданина России «А».

Авто водворено на штрафстоянку. Начато досудебное расследование по уголовной статье «Угон».