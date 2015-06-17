Россиянин взорвал бомбу в магазине

30-летний житель поселка Эльбан Хабаровского края взорвал бомбу в магазине. В результате погиб работник торговой точки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс
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Сообщается, что мужчина ворвался в магазин, чтобы выяснить отношения со своей девушкой, которая там работала продавщицей. У него в руках был продолговатый предмет. Когда он прокричал, что все взорвет, его сожительница убежала в подсобку. В этот момент местного бандита попытался остановить сотрудник магазина, но не успел – ему при взрыве оторвало руку, отчего 49-летний мужчина скончался позже в больнице.
"Взрывное устройство сработало в 17.30 (10.30 по московскому времени) в магазине "Пересвет" на Заводской улице, когда работника магазина попытался остановить ворвавшегося 30-летнего местного жителя, угрожавшего взрывом", – сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы УМВД по региону Ольга Мироненко.
Местный житель, взорвавший бомбу, с осколочными ранениями и ожогами также доставлен в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Фрагменты взрывного устройства направлены на экспертизу.
Следственное управление региона возбудило уголовное дело в отношении нападавшего по факту покушения на убийство и убийства. Также расследуется эпизод угрозы убийством – он угрожал продавцу этого магазина, девушке, с которой жил.