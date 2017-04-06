Россиянка отправила британцу радиоактивную посылку

Происшествия
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Фото с сайта retail-loyalty.org
Сотрудники "Почты России" и Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Внуково радиоактивную посылку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу федерального почтового оператора.

"В ходе проверки почтовой емкости, предназначенной для пересылки за пределы Российской Федерации, было зафиксировано при срабатывании системы радиационного контроля "Янтарь" гамма-излучение, в десятки раз превышающее предельно допустимый радиационный фон. Источником опасного излучения являлось одно из почтовых отправлений, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер", – сообщили в Роспочте.

Прибывшие на место сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с представителями Московской таможни и специалистами ФГУП "Радон" досмотрели посылку и обнаружили в ней авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом. Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию в специализированное учреждение.

"Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы", – уточнили в пресс-службе компании.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что радиоактивная посылка была отправлена жительницей Москвы адресату в Великобритании.

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