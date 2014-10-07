Россиянка с дочерью в Таиланде попали под скатившийся с горы валун

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bangkok Post.
35-летняя российская туристка и ее 6-летняя дочь стали жертвами несчастного случая возле буддийского храма недалеко от города Ча-Ам. Крупный камень размером с легковой автомобиль скатился с горы и разрушил несколько построек. Россиянка погибла на месте, а ее дочь была госпитализирована с переломами ног.
Как рассказали свидетели, мать приехала в эту местность, чтобы рассказать дочери об учении Будды. Погода в этот день была ненастной. Перед тем, как валун скатился с горы, очевидцы услышали сильный рев.
35-летняя российская туристка и ее 6-летняя дочь стали жертвами несчастного случая возле буддийского храма недалеко от города Ча-Ам. Крупный камень размером с легковой автомобиль скатился с горы и разрушил несколько построек. Россиянка погибла на месте, а ее дочь была госпитализирована с переломами ног.
Как рассказали свидетели, мать приехала в эту местность, чтобы рассказать дочери об учении Будды. Погода в этот день была ненастной. Перед тем, как валун скатился с горы, очевидцы услышали сильный рев.