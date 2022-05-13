В мире
Россиянка взяла себе фамилию Димаша Кудайбергена

Жительница Ростовской области из города Шахты Кристина Алексеенко официально сменила фамилию и стала Кудайбергеновой, сообщает Kazpravda.kz.

"Я люблю Димаша. Он замечательный артист и прекрасный человек. Очень красивый мужчина! Мы почти ровесники, я старше его на 3 месяца и 1 день. Увидела Димаша впервые 7 сентября 2019 года в шоу-программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" Выпуск был посвящён юбилею Игоря Яковлевича Крутого. У меня была какая-то мгновенная влюблённость в глаза Димаша. Они невероятные. Я говорю, что они горького шоколада или крепкого кофе, приготовленного с любовью. Потом в этой же программе Димаш спел песню "Знай", и уже тогда я влюбилась в голос. По сей день это моя любимая песня", – рассказала девушка @officialratel.

По словам Кристины, в январе 2021 года с разницей в неделю ушли из жизни её родители. В апреле того же года – бабушка. Голос Димаша заполнил в эти тяжелые дни сердце девушки и помог ей справиться с горем.

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