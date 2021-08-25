Россиянке, похитившей миллион долларов со счета Минсельхоза РК, вынесли приговор

Россиянке Светлане Киршовой, похитившей крупную сумму со счета Министерства сельского хозяйства РК, вынесли приговор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ГТРК «Иртыш».
Девушка 16 лет находилась в международном розыске. По версии следствия, она не устраивалась официально на работу, не покупала недвижимость, не общалась с родными. Все, чтобы не попасть в поле зрения полиции.
Обвиняют ее в том, что вместе с двумя подельниками украла со счета Министерства сельского хозяйства Казахстана крупную сумму – миллион долларов США и 40 миллионов тенге.
По версии следствия, чтобы совершить преступление, женщина выдавала себя за другого человека. А после — 16 лет находилась в бегах.
Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, началось все на омском оптовом рынке, где продают фрукты и овощи. Именно здесь 16 лет назад работала продавцом Светлана Киршова. Здесь она познакомилась с одним из своих предполагаемых подельников.
А дальше они вместе с еще одним знакомым поехали в Казахстан, чтобы подработать. Криминальная троица, по версии следствия, создала фирму-однодневку. И даже приняла на работу сотрудника. Единственный критерий к кандидатке, которая ни о чем не подозревала, - внешнее сходство со Светланой Киршовой. И все только для одной цели – чтобы на основе паспортных данных "двойника" сделать поддельные документы. А дальше, по версии следствия, подсудимая Светлана Киршова почти полгода выдавала себя за другого человека.
Действуя в составе организованной группы, совместно с установленными лицами, трудоустроилась по поддельным документам в апреле 2003 года в департамент казначейства.
Работала Киршова в казначействе почти полгода и даже успела получить повышение. Все это входило в план. А после, по версии следствия, перевела деньги на фиктивный счет. Обналичила в банке – деньги заняли две сумки. Ни о чем не подозревающие сотрудники даже помогли хрупкой девушке донести их до машины.
После, по версии следствия, Киршова вернулась на рабочее место, но, когда поняла, что там проходит проверка по факту исчезновения денег, отпросилась домой и исчезла.
Невидимкой была 16 лет. Девушка призналась, что за первые полгода сменила как минимум 7 городов. Из Нур-Султана уехала в Боровое. После на попутках пересекла границу – вернулась в Омск. После – Новосибирск, Владивосток, Липецк. Осела в Белгородской области – в одной из глухих деревень.
В Белгородской области она начала новую жизнь. По версии следствия, не устраивалась официально на работу, не покупала недвижимость, не общалась с родными. Все, чтобы не попасть в поле зрения полиции. Кстати, известно, что все трое подельников – включая Киршову – из хороших семей, у всех высшее образование.
Обвиняемая находилась в федеральном розыске с 2004 года и была задержана сотрудниками полиции в декабре минувшего года на территории Белгорода.
Девушка 16 лет находилась в международном розыске. По версии следствия, она не устраивалась официально на работу, не покупала недвижимость, не общалась с родными. Все, чтобы не попасть в поле зрения полиции.
Обвиняют ее в том, что вместе с двумя подельниками украла со счета Министерства сельского хозяйства Казахстана крупную сумму – миллион долларов США и 40 миллионов тенге.
По версии следствия, чтобы совершить преступление, женщина выдавала себя за другого человека. А после — 16 лет находилась в бегах.
Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, началось все на омском оптовом рынке, где продают фрукты и овощи. Именно здесь 16 лет назад работала продавцом Светлана Киршова. Здесь она познакомилась с одним из своих предполагаемых подельников.
А дальше они вместе с еще одним знакомым поехали в Казахстан, чтобы подработать. Криминальная троица, по версии следствия, создала фирму-однодневку. И даже приняла на работу сотрудника. Единственный критерий к кандидатке, которая ни о чем не подозревала, - внешнее сходство со Светланой Киршовой. И все только для одной цели – чтобы на основе паспортных данных "двойника" сделать поддельные документы. А дальше, по версии следствия, подсудимая Светлана Киршова почти полгода выдавала себя за другого человека.
Действуя в составе организованной группы, совместно с установленными лицами, трудоустроилась по поддельным документам в апреле 2003 года в департамент казначейства.
Работала Киршова в казначействе почти полгода и даже успела получить повышение. Все это входило в план. А после, по версии следствия, перевела деньги на фиктивный счет. Обналичила в банке – деньги заняли две сумки. Ни о чем не подозревающие сотрудники даже помогли хрупкой девушке донести их до машины.
После, по версии следствия, Киршова вернулась на рабочее место, но, когда поняла, что там проходит проверка по факту исчезновения денег, отпросилась домой и исчезла.
Невидимкой была 16 лет. Девушка призналась, что за первые полгода сменила как минимум 7 городов. Из Нур-Султана уехала в Боровое. После на попутках пересекла границу – вернулась в Омск. После – Новосибирск, Владивосток, Липецк. Осела в Белгородской области – в одной из глухих деревень.
В Белгородской области она начала новую жизнь. По версии следствия, не устраивалась официально на работу, не покупала недвижимость, не общалась с родными. Все, чтобы не попасть в поле зрения полиции. Кстати, известно, что все трое подельников – включая Киршову – из хороших семей, у всех высшее образование.
Обвиняемая находилась в федеральном розыске с 2004 года и была задержана сотрудниками полиции в декабре минувшего года на территории Белгорода.