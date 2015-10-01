Российская авиация нанесла первые точечные удары по объектам ИГ
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Российская авиационная группа, размещенная на сирийском аэродроме "Хмеймим", нанесла первые точечные удары по объектам международной террористической организации ИГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт министерства обороны РФ.
Самолеты ударной авиации, оснащенные современными комплексами поражения, нанесли удары по восьми объектам. Это склады оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов, боевая техника, пункты управления, узлы связи, транспортные средства боевиков ИГ.
Отмечается, что все цели поражены.
Такие объекты, как командный пункт боевиков и штаб управления террористическими формированиями, находящимися в горной местности, уничтожены полностью.
В настоящее время самолеты проходят техническое обслуживание и подготовку к выполнению полетов в соответствии с боевым заданием.