Российские бомбардировщики уничтожили в Сирии двух полевых командиров ИГ
Российские бомбардировщики с помощью корректируемых авиабомб уничтожили штаб исламистской группировки "Лива-аль-Хак" в Сирии. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Прямым попаданием высокоточных бомб КАБ-500С уничтожен штаб группировки формирования "Лива аль-Хак". По данным радиоперехвата, в результате удара ликвидированы два высокопоставленных полевых командира ИГ и около 200 боевиков", – сказал он.
В общей сложности, как отметил Макушев, за сутки было совершено 67 боевых вылетов на 60 объектов террористов.