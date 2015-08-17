Экономика
Российские поставщики предупредили о 10-процентном росте цен
Жания Уранкаева
Российские производители требуют смены ценников, сетуя на постоянно повышающийся курс доллара. Новые ценники выставляют поставщики хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, алкоголя и бытовой химии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Известия"

В отраслевой Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" констатируют, что основания для роста цен есть. Но уверяют, что пока от торговых сетей не требуют пересматривать сроки рассмотрения и принятия новых расценок.

Пока динамика розничных цен в магазинах остается в рамках сезонных изменений. Сглаживает ситуацию и то, что в категориях овощей и фруктов в летний сезон на полках магазинов представлена в основном продукция российских предприятий. Доля российских продуктов в категории молочной гастрономии за год увеличилась на 10%, более 13% товарооборота сегодня составляют отечественные торговые марки, выпуск которых позволяет максимально контролировать конечную стоимость товаров из базовой корзины покупателя.

Себестоимость большинства российских продуктов напрямую или косвенно зависима от курса иностранной валюты, так как значимая часть упаковки, сырья, ингредиентов, оборудования предоставлены импортом, поэтому если рост доллара продолжится, производителям будет тяжело сдерживать цены, рискуя значительно сократить объемы производства.

Сейчас ряд производителей занял выжидательную позицию, наблюдая за дальнейшим колебанием валюты, они не спешат сильно поднимать цены, так как покупательная способность населения неуклонно снижается. Многие из них при последних повышениях цен уже закладывали в цену товара стоимость доллара в 60 рублей.

Издание напоминает, что за последние два месяца российская национальная валюта подешевела с 49,2 рубля за доллар до 65 рублей, с 55 рублей за евро – до 72 рублей. Ослабление рубля, как и в конце 2014 года, связано с падением цен на нефть на мировом рынке. 

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что массовой тенденции удорожания хлеба не будет, и это – лишь частные случаи повышения цен поставщиками, а вот производители чая и кофе убеждены, что нынешняя ситуация с ослаблением рубля существенно отличается от прошлогодней, хотя формирование цены на их товар зависит от курса доллара на 80–85%.

Один из способов снизить негативное влияние от ослабления рубля, по мнению предпринимателей, – снижение НДС. Известно, что уже в осеннюю сессию Госдумы депутатами Единой России будут внесены поправки в Налоговый кодекс о снижении НДС для чая и кофе с 18% до 10%.

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