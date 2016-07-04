Российские ученые разработали "лохматые" наночастицы для доставки лекарств в раковые клетки

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Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Ученые из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали наносферы нитрида бора с ворсинками для эффективной доставки лекарств в раковые клетки при лечении онкологических заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Преимущество наносфер нитрида бора заключается в их морфологии – внутри наносферы располагается большая полость (диаметром до 90 нанометров при толщине стенок 10 нанометров), а снаружи – развитая поверхность в виде ворсинок. Благодаря такому строению нам удалось достичь повышенной абсорбции лекарственного препарата. К тому же наносферы обладают оптимальным размером и формой, а также химической инертностью – препарат абсолютно не токсичен. Использование нашей технологии позволит существенно повысить эффективность противоопухолевой химиотерапии", – сказала инженер лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Ирина Сухорукова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы университета.

Особенность разработанных наноконтейнеров для доставки препаратов заключается в том, что на поверхности наносферы располагается много ворсинок – графеноподобных лепестков нитрида бора. Благодаря этому площадь поверхности увеличивается и позволяет насыщать сферы необходимым количеством лекарства, которое попадает и внутрь наносфер. Действие препарата происходит следующим образом: наночастицы нитрида бора с лекарственным препаратом захватываются опухолевыми клетками через мембраны, после чего наночастицы поступают в цитоплазму и ядро клеток, где происходит высвобождение лекарства и начинается его действие.

Испытания наноконтейнеров с лекарством in vitro успешно прошли в Российском онкологическом научном центре имени Блохина. В настоящее время ученые создают технологию адресной доставки наносфер с лекарственным препаратом к пораженному органу.

Разработка уже запатентована в России, дальше планируется получение патента в международной системе PTC (Patent Cooperation Treaty). Следующим этапом проекта станут доклинические и клинические испытания препарата.

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