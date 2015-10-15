Российские ученые выдвинули свою гипотезу вымирания динозавров

Новую версию вымирания динозавров выдвинули ученые из Владивостока. Специалисты считают, что произошло это из-за роста земного притяжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

"Существует давний палеонтологический парадокс, заключающийся в том, что многие биологические организмы, оставившие неоспоримые свидетельства факта своего существования в каменной летописи Земли, сегодня обитать на ней не смогли бы просто физически", – рассказал один из авторов гипотезы, главный научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН Анатолий Дроздов.

По его мнению, которое подтверждается современными математическими расчетами, нынешняя сила тяжести не позволила бы существовать таким гигантским животным, как огромные птерозавры с размахом крыльев в 12–15 м или огромным сухопутным динозаврам весом в десятки тонн.

Чтобы объяснить палеонтологические факты, ученые предлагают свою гипотезу причин вымирания ящеров. Проанализировав палеонтологические данные об эволюции 11 наиболее крупных сухопутных животных за 150 млн лет, они пришли к выводу, что гигантские динозавры развивались в условиях более низкой силы тяжести, которая затем за 150 млн лет возросла в 2,079 раза – до настоящих значений.

Причину таких изменений ученые видят в увеличении массы Земли в результате оседания на ее поверхности огромного количества сравнительно мелких метеоритов и космической пыли. "Такой процесс гипотетически возможен в результате попадания Солнечной системы в плотное облако межзвездной космической пыли 150–200 миллионов лет назад. Этот процесс происходил постепенно, на протяжении десятков миллионов лет, но в период 60–100 миллионов лет назад стал очень интенсивным, что и привело к резкому изменению силы тяжести и быстрому вымиранию огромных ящеров. При этом должны одновременно увеличиваться и масса, и размеры Земли", – рассказал Анатолий Дроздов.

"Исходя из наших оценок, за эти 150–200 миллионов лет площадь земной поверхности увеличилась в 4,32 раза, то есть на 76,81%, что вполне удовлетворительно для столь грубой оценки и соответствует площади океанической коры, а объем Земли увеличился примерно в 9 раз", – отметил ученый.

Гипотеза вымирания динозавров была представлена учеными Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН) и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на состоявшейся во Владивостоке научной конференции, посвященной памяти академика Владимира Касьянова.

Ее авторы намерены искать доказательства своей версии, привлекая для дальнейшей работы специалистов из смежных дисциплин. "Сейчас необходима космологическая модель, которая могла бы подтвердить или опровергнуть подобное изменение массы планеты", – сказал Дроздов.

