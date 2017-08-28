Российский боец вызвал на бой Конора МакГрегора

Спорт
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой чемпиону UFC Конору МакГрегору, передает Kazpravda.kz.

Россиянин предложил провести этот бой 30 декабря в Лас Вегасе. И сообщение с таким предложением Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram.

"Las Vegas, Nevada. Let's go @ufc @danawhite Почему бы и нет. Я думаю, декабрь – идеальная дата для этого боя, к тому же он сам говорил, что хочет боя со мной после Мейвезера", – написал Хабиб Нурмагомедов.




Напомним, вчера 12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший одержал досрочную победу над чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором.

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