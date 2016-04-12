Российский вертолет разбился в Сирии

По информации минобороны РФ, в результате инцидента погибли оба члена экипажа. Тела летчиков эвакуированы на российскую авиабазу Хмеймим.
В военном ведомстве подчеркнули, что вертолет разбился 12 апреля "при выполнении полетов в районе города Хомс".
"По докладу с места крушения, огневого воздействия на вертолет не было", – подчеркивается в заявлении пресс-службы минобороны.
Таким образом, число военнослужащих, погибших во время операции в Сирии, по официальным данным, увеличилось до восьми человек.
Россия начала военную операцию в Сирии с 30 сентября прошлого года по просьбе Асада. 14 марта президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе основных сил российской группировки с сирийской базы.