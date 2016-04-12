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Российский вертолет разбился в Сирии
В Сирии потерпел крушение российский ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

По информации минобороны РФ, в результате инцидента погибли оба члена экипажа. Тела летчиков эвакуированы на российскую авиабазу Хмеймим.

В военном ведомстве подчеркнули, что вертолет разбился 12 апреля "при выполнении полетов в районе города Хомс".

"По докладу с места крушения, огневого воздействия на вертолет не было", – подчеркивается в заявлении пресс-службы минобороны.

Таким образом, число военнослужащих, погибших во время операции в Сирии, по официальным данным, увеличилось до восьми человек.

Россия начала военную операцию в Сирии с 30 сентября прошлого года по просьбе Асада. 14 марта президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе основных сил российской группировки с сирийской базы.

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