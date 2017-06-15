Российско-китайский высокоскоростной поезд построят в 2019 году – РЖД

В 2019 году будет построен новый высокоскоростной поезд российско-китайского производства. Об этом в рамках десятого Астанинского экономического форума заявил первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" по развитию скоростного и высокоскоростного движения Александр Мишарин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По его словам, сейчас для транспортной сети Евразии, где проживает порядка 70% всего населения Земли, настало новое время.
"В 2019 году вместе с китайскими коллегами собираемся сделать новый поезд. Мы сегодня можем объединить две высокоскоростные сети Азии и Европы, тем самым создав высокоскоростную железнодорожную сеть, протяженностью более 50 тысяч километров, с учетом использования для грузовых и пассажирских перевозок. Это будут новые реалии, которые существенно повлияют на всю транспортную сеть Евразии. Если к этой сети мы подключим еще и Индию, мы будем иметь новую реальность", – заявил спикер в ходе четвертого Международного транспортно-логистического бизнес-форума "New Silk Way", прошедшего в рамках АЭФ.
Также Мишарин рассказал о реализации проекта "Новый Шелковый путь", который рассматривается в интеграции с Евразийским экономическим союзом, где создается единая транспортная система.
"За последние 8 лет в 10 раз вырос транзит контейнерных грузов через Казахстан и Россию, в прошлом году он достиг 150 тысяч километров, в этом году мы превысим 300 тысяч. В 2020 году эта цифра достигнет миллиона. Это во многом способствует интеграции наших совместных инициатив. Мы двигаемся дальше, и нам важно использовать единое управление парками, использовать единое информационное пространство, декларирование с таможенными органами", – продолжил первый вице-президент ОАО "РЖД".
В рамках реализации проекта "Новый Шелковый путь" предусмотрено создание высокоскоростного коридора Москва – Пекин.
"Реализуя его, мы увидели, что рост электронной торговли в прошлом году составил $2 триллиона в 2020 году достигнет $4 триллионов. Мы видим изменение структуры грузов, сегодня почти половина грузооборота между странами Азии и Европы – это высокодоходные грузы с высокой стоимостью, которые критичны к срокам и условиям доставки", – резюмировал Александр Мишарин.
Добавим, что в ходе форума первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин сообщил о намерении Казахстана повышать эффективность контейнерного сервиса, увеличивать скорость и улучшать качество перевозок.