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Российского туриста задержали за вандализм в Колизее
Марат Манаспаев
Российский турист задержан в Риме за то, что выдолбил камнем букву К на одной из стен Колизея.

Как сообщает Corriere della Sera, 42-летнему мужчине предъявлены обвинения в вандализме, суд состоится 22 ноября, передает Kazpravda.kz. По информации издания, россиянин был замечен одним из смотрителей, после чего вмешались сотрудники полиции. Мужчина успел оставить на внутренней стороне южной стены амфитеатра I века нашей эры букву "К" шириной 17 и высотой 25 сантиметров. Россиянин был доставлен в полицейский участок.

"По оценке специалистов, россиянин нанес существенный ущерб Колизею. Мужчина испортил часть покрытия амфитеатра", – рассказала руководитель администрации Колизея Мариаросариа Барбера (Mariarosaria Barbera). "Теперь зависит от стражей порядка, какими последствиями это обернется для туриста – задержанием, штрафом или какими-либо другими административными мерами взыскания", – пояснили ТАСС в дирекции амфитеатра.

Как отмечает Il Messaggero, сумма штрафа может достигать шестизначной цифры. С начала текущего года это уже пятый подобный случай в Колизее. В январе за актом вандализма были замечены отец и сын из Австралии, после них свой след на стенах амфитеатра оставили два подростка, в марте отличился канадец, а в мае – бразилец.

Несмотря на это, 14 ноября министр культуры Италии Дарио Франческини выступил за идею о восстановлении арены для "проведения концертов классической музыки или спектаклей драматического театра".

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