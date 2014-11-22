Российского туриста задержали за вандализм в Колизее
Марат Манаспаев
Российский турист задержан в Риме за то, что выдолбил камнем букву К на одной из стен Колизея.
Как сообщает Corriere della Sera, 42-летнему
мужчине предъявлены обвинения в вандализме, суд состоится 22 ноября, передает Kazpravda.kz.
По информации издания, россиянин был замечен одним из смотрителей,
после чего вмешались сотрудники полиции. Мужчина успел оставить на
внутренней стороне южной стены амфитеатра I века нашей эры букву "К"
шириной 17 и высотой 25 сантиметров. Россиянин был доставлен в
полицейский участок.
"По оценке специалистов, россиянин нанес существенный ущерб Колизею.
Мужчина испортил часть покрытия амфитеатра", – рассказала руководитель
администрации Колизея Мариаросариа Барбера (Mariarosaria Barbera). "Теперь зависит от стражей порядка, какими последствиями это
обернется для туриста – задержанием, штрафом или какими-либо другими
административными мерами взыскания", – пояснили ТАСС в дирекции амфитеатра.
Как отмечает Il Messaggero, сумма штрафа может достигать шестизначной цифры.
С начала текущего года это уже пятый подобный случай в Колизее. В
январе за актом вандализма были замечены отец и сын из Австралии, после
них свой след на стенах амфитеатра оставили два подростка, в марте
отличился канадец, а в мае – бразилец.
Несмотря на это, 14 ноября министр культуры Италии Дарио Франческини
выступил за идею о восстановлении арены для "проведения концертов
классической музыки или спектаклей драматического театра".