Российскую авиабазу создадут в Беларуси

Политика
Россия откроет авиационную базу в Беларуси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля. Владимир Путин распорядился подписать с соседней республикой Соглашение о создании базы на ее территории.
"Поручить минобороны России провести с участием МИДа переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в проект, одобренный Правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", – говорится в распоряжении, подписанном главой РФ Владимиром Путиным.
По данным "Лента.ру", в 2014 году появилась информация, что российские истребители Су-27 будут размещаться на аэродроме под Бобруйском. На авиабазе в Барановичах Су-27 уже появились. В 2013 году сообщалось, что российская авиация также будет эксплуатировать аэродром под Лидой (Гродненская область).
"Поручить минобороны России провести с участием МИДа переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в проект, одобренный Правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", – говорится в распоряжении, подписанном главой РФ Владимиром Путиным.
По данным "Лента.ру", в 2014 году появилась информация, что российские истребители Су-27 будут размещаться на аэродроме под Бобруйском. На авиабазе в Барановичах Су-27 уже появились. В 2013 году сообщалось, что российская авиация также будет эксплуатировать аэродром под Лидой (Гродненская область).