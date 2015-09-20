Политика

Российскую авиабазу создадут в Беларуси

Россия откроет авиационную базу в Беларуси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля. Владимир Путин распорядился подписать с соседней республикой Соглашение о создании базы на ее территории.

"Поручить минобороны России провести с участием МИДа переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в проект, одобренный Правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", – говорится в распоряжении, подписанном главой РФ Владимиром Путиным.

По данным "Лента.ру", в 2014 году появилась информация, что российские истребители Су-27 будут размещаться на аэродроме под Бобруйском. На авиабазе в Барановичах Су-27 уже появились. В 2013 году сообщалось, что российская авиация также будет эксплуатировать аэродром под Лидой (Гродненская область).

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