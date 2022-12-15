Рост бедности продолжается в Казахстане

В Казахстане подсчитали численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума – таковых стало на 0,2% больше, чем несколькими месяцами ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные БНС.

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«По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в III квартале 2022г. составила 5,3%», - рассказали в Бюро национальной статистики.

В бюро также сообщили, что влияет на риск бедности.

«На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам III квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза», - констатировали представители БНС.

Статистики резюмировали, что «уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения».

Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения в III квартале 2022 года по РК составила 46 671 тенге.

Отметим, что во II квартале текущего года доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), составила 5,1%.