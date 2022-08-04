"Рост идёт во всех регионах" – глава Минздрава об эпидситуации в Казахстане

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала об эпидситуации в стране, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане продолжается рост заболеваемости КВИ: за последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, заболеваемость выросла в 3,2 раза - с 10 714 до 34 550 случаев. Причем рост отмечается во всех регионах.

«Согласно матрице оценки эпидситуации, на сегодня в «желтой» зоне находится Нур-Султан, остальные регионы и республика в целом – в «зеленой» зоне. В сутки регистрируется до 3 тысяч случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-. Согласно прогнозу эпидситуации, в августе максимальное число зарегистрированных случаев составит до 4 тысяч больных в сутки с последующим снижением заболеваемости в сентябре», - продолжила министр.

Между тем, по её данным, несмотря на рост, заболевание протекает в легкой степени. Группой риска являются лица старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания, и непривитые против КВИ.

«По состоянию на сегодня, 4 августа, стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 191 инфекционная больница, с мощностью 5 062 койки, занятость коек составляет 28% или 1 434 койки. Занятость реанимационных коек составляет 7%. Характерным для нынешнего подъема заболеваемости КВИ является легкое течение у большинства больных. Так, более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях», - резюмировала глава Минздрава.