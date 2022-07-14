Рост мировых цен на продукты питания уже достиг 34% – Токаев

О росте цен на продукты питания в мире высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В условиях сложной международной обстановки многократно возрастает актуальность продовольственной безопасности. Рост мировых цен на продукты питания уже достиг 34%. Цена пшеницы выросла на 47%, круп – на 18%. Из-за засушливой погоды ожидается снижение урожайности в странах Европейского союза, США, Канаде и других", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что на этом фоне в Казахстане наблюдается замедление темпов роста сельхозпроизводства.

"Производство сливочного масла сократилось на 12%, обработанного молока – на 7,5%, сахара – на 5,6%, сыров – на 3%. В то же время объемы импорта выросли на 22%. В частности, ввоз молока увеличился на 17%. Профильное министерство докладывает, что в 2023 году Казахстан достигнет продовольственной независимости по мясу птицы (доля импорта – 40%), колбасным изделиям (44%) рыбе (60%), сырам и творогу (50%), сахару (60%), молочной продукции (4%). В общем, мы видим иную картину", – заключил Президент.