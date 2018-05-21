​Рост не может продолжаться вечно

Модератором панельной дискуссии АЭФ, участники которой со знанием дела обсудили основные тенденции развития мировой экономики, выступил известный экономист Ораз Жандосов. Он представил собравшимся председателя BCG Ханса-Пола Бюркнера, старшего директора по экономическому развитию Всемирного банка Шантаяна Девараджана, члена правления Кембриджского фонда исследований в области финансов Туралая Кенча, вице-президента АБР Венчая Жанга и других спикеров.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов взял слово первым, поскольку, как выяснилось, его уже ждали в другом месте, большинство мероприятий проходили одновременно на разных площадках АЭФ-2018.

– Сегодня более чем очевиден тот факт, что рост мировой экономики не может продолжаться вечно, – заявил глава МНЭ. – Замедление экономического роста стран и снижение цен на энергоносители увеличивают конкуренцию за рынки и стимулируют принятие защитных мер. Перерастет ли это в более серьезную спираль протекционизма, либо в какой-то момент процесс остановится – сложный вопрос. Сложившаяся на сегодня тенденция говорит о том, что правительства стран должны быть готовы к глобальным изменениям.

Что касается, в частности, Казахстана, то как отметил Тимур Сулейменов, «мы не ищем поводов для самоуспокоения».

– Казахстан не стоит на месте. Благодаря инициативам Главы государства, диверсификации отечественной экономики и тому, что мы прислу­шиваемся к мнению мирового экс­пертного сообщества, страна демонстрирует неплохие показатели, – отметил спикер. – Только по итогам 2017 года в республике создано 120 предприятий, растет обрабатывающий сектор.

Прошедший год показал эффективность применяемой в Казахстане экономической политики. Валовой внутренний продукт страны, являющейся активным членом ВТО, в 2017 году вырос на 4%, опередив динамику мировой экономики и стран – торговых партнеров. По мнению спикера, республика по достоинству оценила все плюсы глобализации, и ничто не заставит ее отказаться от интеграционных процессов.

По словам Шантаяна Девараджана, мир не бессилен перед факторами, способствую­щими снижению потенциала роста. Да, в развитых странах темпы экономического развития в 2018 году немного снизятся – до 2,2% в условиях постепенного свертывания центральными банками посткризисных программ финансового стимулирования.

С другой стороны, в государствах с формирую­щейся рыночной экономикой и развивающихся странах мира темпы экономического роста в целом повысятся в 2018 году до 4,5% на фоне продолжающегося восстановления деловой активности экспортеров сырья. Текущий год, согласно прогнозу Всемирного банка, станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь.

– Однако, если не принять меры по наращиванию потенциала роста, спад может продолжиться и в следующем десятилетии, а это приведет к снижению среднемировых темпов экономичес­кого развития, – отмечает Шантаян Девараджан. – Реформы, способствующие повышению качества образования и здравоохранения, а также совершенствованию инфраструктурных услуг могли бы существенно нарастить потенциал экономик, особенно в странах с формирую­щимся рынком и развивающихся.

По мнению спикеров панельной дискуссии, против некоторых из реформ могут выступить влиятельные политические группы, и поэтому очень важно обеспечивать прозрачность информации о выгодах подобного реформирования для развития и доводить данную информацию до сведения общественности.

В частности, в докладе Всемирного банка сообщается, что усиление политической неопределенности и возобновление снижения цен на нефть создадут риск замедления темпов экономического роста по сравнению с прогнозируемыми. Согласно оценкам экс­пертов, в Европе и Центральной Азии они снизятся с 3,7% в 2017 году до 2,9% в 2018-м.

Тем не менее влиятельный эксперт, председатель The Boston Consulting Group Ханс-Пол Бюркнер смотрит в ближайшее будущее с оптимизмом.

Глава консалтинговой группы считает, что важно «открыть» развивающиеся страны для предпринимателей, малого бизнеса.