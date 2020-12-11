Рост потребления куриного мяса. Как готовится к этому производитель РК

Фото пресс-службы АО "Банк Развития Казахстана"
В Акмолинской области ТОО "Макинская птицефабрика" запустило вторую очередь производства по выращиванию бройлеров. Об этом сообщил вице-президент по стратегическому развитию АО "Aitas KZ" Абай Беккереев в ходе пресс-тура для журналистов, передает Kazpravda.kz
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"На данный момент в Казахстане потребление мяса птицы составляет около 400 тысяч тонн. Порядка 280 тысяч тонн - местного производства. Все остальное - импорт. Исходя из того, что идет прирост населения и увеличивается доля потребления мяса птицы на человека в килограммах, мы рассчитываем на то, что к 2027 году цифра вырастет наверное до полумиллиона тонн в год. Мы планируем обеспечивать половину рынка собственным производством" – сказал спикер.
Абай Беккереев отметил, что другие птицефабрики в Казахстане также наращивают свое производство, но в планах компании производить 350 тысяч тонн и минимум 100 тысяч экспортировать. Однако, в первую очередь - сосредоточиться на насыщении внутреннего рынка, а ближе к 2024 году начать экспорт.
"У нас есть среднесрочная стратегия до 2027 года, которая включает в себя наращивание объемов производства мяса курицы до 350 тысяч тонн в год. Это пятикратный рост сегодняшних показателей, и это обеспечит импортозамещение мяса птицы в стране. До 2023 года планируется увеличить мощность "Макинской птицефабрики" до 100 тысяч тонн. Вторая очередь уже увеличила мощность с 25 до 56 тысяч тонн мяса в год", – продолжил вице-президент по стратегическому развитию АО "Aitas KZ".
По его словам, у компании в планах большой проект - "Алматинская птицефабрика" мощностью 200 тысяч тонн в год. В рамках СНГ это один из крупнейших показателей.
Также он отметил, что в течение следующих 6-7 лет планируется инвестировать производство на порядка 350 млрд тенге.
"Сроки реализации второй очереди "Макинской птицефабрики" - сентябрь 2019 года - январь 2021 года. Сейчас основные производственные площадки уже запущены. Птенец уже посажен в корпусы. Тем самым нам удалось дополнительно создать порядка 570 рабочих мест. Всего на фабрике работает более 1 435 сотрудников. Инвестиции в строительство Макинской птицефабрики (первая и вторая очередь) составили порядка 48 миллиардов тенге. Инвестиции третьей очереди предполагаются в 2022 году, порядка 34 миллиардов тенге. Тем самым, здесь будет работать 2,5 тысячи сотрудников со средней заработной платой 200 тысяч тенге", – продолжил Беккереев.
Абай Беккереев рассказал, что проект стал удачным благодаря командной работе с Банком Развития Казахстана. По его словам, БРК профинансировал две очереди птицефабрики.
"Проект никогда не бывает идеальным. Мы сталкивались с различными вопросами, но оперативно решали их с финансирующим нас Банком Развития Казахстана и командой, за что я благодарен", – дополнил Беккереев
Стоит отметить, что инвестиции в первую очередь составили 33,5 млрд тенге, где участие БРК составило 16 млрд тенге, собственное участие заемщика - 17,5 млрд тенге. На вторую очередь БРК выдал заемные средства - 11,2 млрд тенге, а оставшиеся 3,4 млрд тенге вложил собственник.
Старший банкир дирекции по работе с клиентами БРК Асель Шитенова отметила, что финансирование проектов в сфере производства продуктов питания является одним из приоритетов деятельности "Банка Развития Казахстана".
"Проект профинансирован в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 г. и нацелен на импортозамещение и социальные эффекты: развитие регона и создание рабочих мест", – продолжила Асель Шитенова.
Само производство состоит из завода по обработке птицы, цеха по переработке кормов мощностью 20 тонн в час, четырех площадок, 48 птичников и инкубатора.
“Это было построено в первую очередь. Во вторую очередь занялись модернизацией уже существующих производственных мощностей на заводе по переработке птицы и цеху по переработке кормов. Также для обеспечения населения собственным яйцом у нас был построен дополнительно инкубатор. Это расширило производство в два раза. Помимо этого, дополнительно построили 4 площадки по выращиванию птицы и еще 48 птичников", – подчеркнул Беккереев.
Также Абай Беккереев отметил, что производство безотходное. На территории комплекса находится мясокостное отделение. Все отходы перемалываются, и получается мясокостная мука, которая продается рыболовецким фермам для комбикорма.
Помимо этого, в ходе пресс-тура журналистам продемонстрировали весь производственный процесс, начиная от содержания птенцов в птичниках до момента упаковки птичьего мяса для отправки в магазины.
Абай Беккереев рассказал, что почти все производство автоматизировано. Он заверил, что на линии забоя все осуществляется в соответствии с правилами.
"Сначала идет прием живой птицы, взвешивание, навешивание (на ленту - прим. автора), оглушение, обескровливание, ошпарка, обесперивание, потрошение, охлаждение, опять взвешивание, сортировка и резка. Дальше идет укладка в лоток, оборачивание стрейч-пленкой, взвешивание, маркировка, укладка в ящик, валидация и отгрузка. От момента навешивания до выхода из камеры воздушно-капельного охлаждения проходит 2 часа 15 минут. Линия движется со скоростью 9 тысяч голов в час. Конвейер крутится непрерывно", – рассказал главный технолог по переработке птицы "Макинской птицефабрики" Сергей Панчев.
Он подчеркнул, что оглушение делается электрическим током, чтобы птица была без сознания в момент произведения надреза.
Представители фабрики также рассказали, что основные потребители продукции фабрики – жители Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей. В 2021 году еще подключатся Алматинская и Костанайская области.